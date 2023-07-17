Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся на 49 позиций в мировом рейтинге

В первую сотню рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов попало семеро россиян

ТАСС, 17 июля. Россиянин Роман Сафиуллин поднялся с 92-го на 43-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

На завершившемся 16 июля Уимблдоне 25-летний Сафиуллин показал лучший в карьере результат на турнирах Большого шлема, дойдя до четвертьфинала.

Лидером рейтинга остается победитель Уимблдона испанец Карлос Алькарас. В финале он обыграл серба Новака Джоковича, который занимает вторую позицию рейтинга. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев - третье место. На Уимблдоне он дошел до полуфинала.

Андрей Рублев сохранил 7-ю позицию рейтинга, Карен Хачанов - 11-ю. Аслан Карацев переместился с 50-го на 52-е место. Павел Котов поднялся на 16 строчек и теперь занимает 89-е место. Это самая высокая на сегодняшний день позиция 24-летнего спортсмена в рейтинге, ранее он не поднимался выше 96-го места. Александр Шевченко поднялся с 97-й на 96-ю строчку.