Женская сборная Турции впервые стала победителем волейбольной Лиги наций

В решающем матче турчанки в четырех сетах обыграли команду Китая

ТАСС, 17 июля. Волейболистки сборной Турции обыграли команду Китая и стали победительницами Лиги наций. Финальный матч начался в воскресенье в 17:30 по местному времени (в понедельник в 01:30 мск) в Арлингтоне (штат Техас, США).

Турецкие волейболистки одержали победу со счетом 3-1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:16) и впервые стали победительницами турнира.

В матче за третье место сборная Польши со счетом 3-2 (25:15, 16:25, 25:19, 18:5, 17:15) обыграла команду США.

Женская Лига наций проводится с 2018 года, сборная США является рекордсменом по числу побед на турнире (2018, 2019, 2021). В 2022 году победителем стала сборная Италии. Решением Международной федерации волейбола от 1 марта 2022 года российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах.