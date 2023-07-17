Футболисты сборной Мексики в девятый раз выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ

В финале мексиканцы со счетом 1:0 обыграли команду Панамы

ТАСС, 17 июля. Сборная Мексики по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Панамы в финальном матче Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Встреча прошла в Инглвуде (штат Калифорния, США) и началась в понедельник в 16:30 по местному времени (во вторник в 02:30 мск).

Единственный мяч на 88-й минуте забил Сантьяго Хименес. На 33-й минуте отличился его партнер по сборной Энри Мартин, однако гол был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR).

Сборная Мексики стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ в девятый раз, ранее команда выигрывала турнир в 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 и 2019 годах. Второе место по числу побед занимает сборная США (7), третье - сборная Канады (1). Сборная Панамы третий раз играла в финале Золотого кубка КОНКАКАФ, ранее команда дважды доходила до этой стадии соревнований (2005, 2013) и оба раза уступала сборной США.