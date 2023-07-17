Титов поедет на заседание исполкома международной федерации по допуску гимнастов из России

Мероприятие пройдет в швейцарской Лозанне с 19 по 20 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов будет участвовать в июльском заседании исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), на котором будет рассмотрен вопрос о возможности возвращения россиян и белорусов на турниры под эгидой FIG. Об этом Титов сообщил ТАСС в понедельник.

"Я являюсь членом исполкома FIG, обязательно приму участие в заседании и завтра намерен отправиться в Лозанну, - сказал Титов. - Вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов включен в повестку".

Заседание исполкома FIG пройдет в швейцарской Лозанне с 19 по 20 июля.

Российские и белорусские гимнасты в настоящее время лишены права выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных в марте 2022 года международной федерацией.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Исполком FIG 12 мая отложил рассмотрение вопроса о допуске россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой организации на июль.