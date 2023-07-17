В Госдуме готовят законопроект о выплате спортсменами компенсации при смене гражданства

Отмечается, что порядок расчета и компенсационной выплаты "разрабатывается соответствующей общероссийской спортивной федерацией и утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект, обязывающий российских спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства. Об этом говорится в проекте документа, который находится в распоряжении ТАСС с понедельника.

"В случае, если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его спортивную подготовку", - говорится в тексте.

Также отмечается, что спортсмен может быть освобожден от выплаты компенсации, "если в течение трех лет до момента его регистрации (заявки) в качестве кандидата спортивной сборной команды иностранного государства он не являлся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации". Спортсмен также может быть освобожден от компенсации, если он или его законные представители оплачивали подготовку самостоятельно.

Отмечается, что порядок расчета и компенсационной выплаты "разрабатывается соответствующей общероссийской спортивной федерацией и утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта".

"Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую, - заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. - В нашем комитете готовится данный законопроект, по которому спортсмены должны будут осуществлять компенсационные выплаты при смене гражданства".