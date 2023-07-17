Ольховский назвал великолепным выступление российских теннисистов на Уимблдоне

В мужской части соревнований Андрей Рублев и Роман Сафиуллин дошли до четвертьфинала, Даниил Медведев - до полуфинала

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский теннисисты показали великолепный результат в мужском одиночном разряде на Уимблдоне. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Я считаю, что ребята великолепно сыграли, втроем вышли в четвертьфинал, это повторение нашего рекорда. Даниил Медведев вышел в полуфинал, это прекрасный результат, учитывая его пассивную игру на траве. Наверное, от девушек мы ждали чего-то большего, но и тут нельзя сказать, что плохо сыграли", - сказал Ольховский.

В воскресенье завершился Уимблдон. В мужском одиночном разряде Даниил Медведев дошел до полуфинала, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин - до четвертьфинала. У женщин лучший результат показали Мирра Андреева и Екатерина Александрова, которые дошли до четвертого круга

Уимблдон проводился на травяном покрытии в Лондоне, призовой фонд соревнований составил $56,3 млн. В мужском одиночном разряде победу одержал испанец Карлос Алькарас, в женском одиночном - чешка Маркета Вондроушова. В прошлом году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им было запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.