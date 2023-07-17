Алькарас первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP

В воскресенье испанец стал победителем Уимблдона

ТАСС, 17 июля. Испанец Карлос Алькарас первым в текущем сезоне набрал достаточное количество очков для квалификации на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP в понедельник.

В воскресенье Алькарас стал победителем Уимблдона, обыграв в финале серба Новака Джоковича, и сохранил за собой первое место в рейтинге ATP. В текущем сезоне 20-летний испанец выиграл шесть турниров. Он набрал 6 675 очков и отобрался на Итоговый турнир ATP второй год подряд. В прошлом сезоне не смог принять участие в соревнованиях из-за травмы.

Серб Новак Джокович, уступивший Алькарасу в финале Уимблдона, занимает в чемпионской гонке второе место (5 945 очков) и имеет высокие шансы на попадание в число участников Итогового турнира ATP. В текущем сезоне он выиграл два турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции). Третьим в чемпионской гонке идет россиянин Даниил Медведев (5 120). Четвертое место делят грек Стефанос Циципас и итальянец Янник Синнер (по 3 175 очков). В первую восьмерку чемпионской гонки на данный момент также входит россиянин Андрей Рублев (2 965), занимающий седьмое место.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. В соревнованиях принимают участие восемь игроков, набравших наибольшее количество очков в сезоне. Действующим победителем является Джокович. В прошлом сезоне в турнире принимали участие двое россиян - Медведев и Рублев. Из представителей России соревнования выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).