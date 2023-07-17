Журова считает, что будет сложно взыскать компенсацию со сменивших гражданство спортсменов

В случае принятия такого закона нужно будет с молодыми спортсменами подписывать документы об обязательствах, считает депутат

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Процесс взыскания компенсации со сменивших гражданство российских спортсменов будет сложным из-за юридических деталей. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

"Крайне сложно будет все это взыскать, - сказала Журова. - Пока не понимаю механизма, будут сложности в исполнении. Спортсмены очень легко к этому относятся. Юридически крайне сложно будет получить компенсацию, хотя в некоторых видах спорта государство вкладывает [в спортсменов] баснословные суммы".

"В случае принятия такого закона нужно будет с молодыми спортсменами подписывать документы об обязательствах. И все это будет необходимо просчитывать", - добавила Журова.

Как ранее сообщал ТАСС, комитет Госдумы по физической культуре и спорту работает над законопроектом, предусматривающим выплату компенсаций российскими спортсменами при смене гражданства.