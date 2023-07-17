Карполь поставил рекорд по наибольшему стажу в должности тренера в волейбольном клубе

Тренер на момент установки рекорда отработал в "Уралочке-НТМК" 49 лет и 8 месяцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Тренер екатеринбургской женской волейбольной команды "Уралочка-НТМК" Николай Карполь установил рекорд по наибольшему стажу в одном спортивном клубе в России. Об этом сообщает пресс-служба "Уралочки" в понедельник.

"Николай Васильевич Карполь поставил рекорд по наибольшему трудовому стажу в должности тренера по волейболу в одном спортивном клубе в России. Достижение зарегистрировано в Книге рекордов России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что достижение было зафиксировано 1 мая 2023 года и составило 49 лет и 8 месяцев.

Карполю 85 лет, он стал работать тренером в 1959 году. Всего за тренерскую карьеру он сумел дважды выиграть Олимпийские игры (1980, 1988), один раз - чемпионат мира (1990), семь раз - чемпионат Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001). Специалист 11 раз приводил "Уралочку" к победе в чемпионате СССР, 14 раз - в чемпионате России. 8 раз спортсменки под его руководством побеждали в Кубке европейских чемпионов, 3 раза - в Кубке СССР. Также на его счету три серебряные медали Олимпийских игр и три бронзовые награды чемпионатов мира.

Карполь воспитал более десяти олимпийских чемпионок. В 2009 году он был введен в Зал волейбольной славы в Холиоке. Тренер награжден орденами Дружбы народов (1980), Трудового Красного Знамени (1989), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1998), Дружбы (2005), а также отмечен благодарностью президента РФ (2008).