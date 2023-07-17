Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о переходе защитника Марио Фернандеса

Соглашение рассчитано на один год

ТАСС, 17 июля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с бывшим защитником московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Зенита".

Соглашение с игроком рассчитано на один год с возможностью продления на один сезон.

Ранее Фернандес расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом", в который перешел в декабре 2022 года. Арендное соглашение было рассчитано до конца 2023 года.

Фернандесу 32 года, он выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах в различных турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат страны, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал суперкубок. 18 мая прошлого года защитник принял решение приостановить карьеру, 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям, он стал игроком "Интернасьонала".

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. На чемпионате мира 2018 года в России Фернандес принял участие в 5 играх, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.