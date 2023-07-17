Футболисты ялтинского "Рубина" вернулись в Крым с выезда при помощи паромной переправы

В воскресенье крымский клуб на выезде встретился с командой "Биолог-Новокубанск"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ялтинский футбольный клуб "Рубин" использовал паромную переправу для возвращения в Крым с выездного матча Леон - Второй лиги против команды "Биолог-Новокубанск". Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент ялтинского "Рубина" Кирилл Шапошников.

16 июля "Рубин" со счетом 1:1 сыграл вничью с командой "Биолог-Новокубанск" в матче первого тура Второй лиги.

"Рубин" вернулся в Крым и сейчас едет домой, в Ялту, - сказал Шапошников. - Команда подъезжала к Крымскому мосту, когда случился инцидент. В итоге прождали несколько часов и смогли воспользоваться паромной переправой, по которой успешно пересекли Керченский пролив".

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное движение уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.