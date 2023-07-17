Футболисты ростовского СКА не пострадали при возвращении из Севастополя

Генеральный директор рассказал, что автобус клуба оказался рядом с местом происшествия на Крымском мосту

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Игроки ростовского футбольного клуба СКА не пострадали во время возвращения домой из Севастополя из-за террористической атаки украинских беспилотников на Крымский мост. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор СКА Борис Гузиев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Сегодня ночью команда СКА из Ростова-на-Дону возвращалась из Севастополя, где прошел матч с одноименным футбольным клубом. Автобус команды оказался рядом с местом чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. С командой все в порядке, никто из игроков и сопровождающих не пострадал. Мы уже обеспечили команду и болельщиков всем необходимым, и сейчас ребята едут домой. Благодарим всех за внимание и поддержку!" - сказал Гузиев.

СКА 16 июля проиграл "Севастополю" в гостях в матче первого тура Леон - Второй лиги (1:3).

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное движение уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.