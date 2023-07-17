17 июля, 10:22
КХЛ

Прощальный матч трехкратного чемпиона мира по хоккею Зарипова пройдет 9 августа

Егор Алеев/ ТАСС
Данис Зарипов
© Егор Алеев/ ТАСС

Казанский клуб выведет из обращения номер пятикратного обладателя Кубка Гагарина

ТАСС, 17 июля. Прощальный матч пятикратного обладателя Кубка Гагарина хоккеиста Даниса Зарипова состоится 9 августа на "Татнефть-Арене" в Казани. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба казанского клуба "Ак Барс".

В матче примут участие президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вице-чемпион Олимпийских игр Алексей Морозов, олимпийские чемпионы Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин и другие. Перед началом игры пройдет церемония чествования Зарипова: под своды арены поднимется свитер с номером 25, под которым выступал хоккеист. Номер будет выведет из обращения казанским клубом.

Зарипову 42 года является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств. За "Ак Барс" Зарипов выступал с 2017 года, по ходу карьеры он также играл за челябинский "Мечел" (ныне - "Челмет") и магнитогорский "Металлург". Также за казанский клуб форвард выступал с 2001 по 2013 год. 

Теги:
КХЛ
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