Хоккеист Федотов рассказал, как поддерживал форму в армии

Спортсмен отметил, что у него не было специального режима службы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов не соблюдал специальный режим во время прохождения службы в армии, но старался поддерживать форму в спортзале. Об этом он рассказал журналистам в понедельник.

"Никакого специального режима не было, старался поддерживать форму. Форму поддерживал в суровых армейских реалиях, тягал гантели советских времен, штанги. Хороший был зал, проникся духом советских времен, катался в рамках режима на территориях", - сказал Федотов.

1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу. 8 июля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что соглашение является нарушением его годичного контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу.

Федотову 26 лет, он перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр, а в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина и был признан лучшим вратарем КХЛ.