Тренер ЦСКА Федоров надеется, что хоккеист Федотов к декабрю вернется на прежний уровень

Сергей Федоров считает, что голкипер может выйти на лед в декабре

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА создаст максимально комфортные условия для вратаря Ивана Федотова, в команде надеются, что он вернется на свой уровень к декабрю. Об этом журналистам в понедельник рассказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

"Человек отдал долг родине, раньше два года служили, армия всем идет на пользу, - сказал Федоров. - Армия - это пройденный этап. Понятно, что год он провел активно, не совсем, может, профессионально. И наша задача - создать максимальные комфортные условия, вернуть его в курс понимания, какие движения нужны".

"Надеюсь, что мышечная память все вспомнит. В декабре, я думаю, мы должны увидеть того Ивана Федотова, которого все знали. Когда он вернется к матчам? Надо посмотреть на него, будем отталкиваться от этого. О сроках каких-то можно говорить чуть позже", - добавил Федоров.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу. 8 июля 2023 года КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годичного контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу.