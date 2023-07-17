Федоров сообщил, что в ЦСКА не будут комментировать контракт Федотова с "Филадельфией"

Главный тренер ЦСКА отметил, что стороны договорились и поняли друг друга

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА не будет комментировать ситуацию с контрактом вратаря Ивана Федотова и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Об этом журналистам в понедельник сообщил главный тренер ЦСКА, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.

"Можно все подсказать Ивану из личного опыта. Но на данный момент все стороны попросили нас об этом не говорить даже в частном порядке. Это важно для всех и для нашей страны тоже. Важно, чтобы все договорились, поняли друг друга. Если будем говорить сейчас о меморандумах, то переступим черту, что нас просили не делать", - сказал Федоров.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. В понедельник Федерация хоккея России сообщила, что будет настаивать на строгом соблюдении правил Международной федерации хоккея в вопросе подписания контракта.