17 июля, 12:50
Летние олимпийские виды спорта

Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов МОК в сентябре

Сергей Карпухин/ ТАСС
Елена Исинбаева
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что у Международного олимпийского комитета нет сомнений в отношении нее

ТАСС, 17 июля.  Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике в прыжках с шестом Елена Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) в сентябре 2023 года. Об этом она написала в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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"С 2016 года я являюсь членом МОК, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у организации нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю", - написала Исинбаева.

Исинбаевой 41 год, она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды - чемпионаты мира в помещении. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок. 

Теги:
Исинбаева, Елена ГаджиевнаЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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