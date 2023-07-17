Гонщик Карякин высоко оценил организацию ралли "Шелковый путь"

Гонщик отметил живописность и умеренную сложность трассы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Ралли-рейд "Шелковый путь" был организован на высоком уровне. Такое мнение на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в понедельник высказал российский гонщик Сергей Карякин, победивший в ралли в зачете багги.

"Нам очень понравилась организация. Организаторы подошли с той точки зрения, чтобы из гонки сделать шоу, - сказал Карякин. - На точках старта и финиша были развернуты сцены, везде была развлекательная программа. Каждый человек, который живет в населенном пункте, где был старт или финиш, знал, что гонка проводится, знал, куда идти, где смотреть. Было организовано питание, и в целом могу сказать, что по организации вопросов нет".

Также Карякин и штурман его гоночной команды Антон Власюк отметили трассу, по которой проходил ралли-рейд, ее живописность и умеренную сложность.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка прошла с 6 по 15 июля. Экипажи прошли 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составили скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проехали по 13 регионам РФ и пересекли три часовых пояса.