Союз конькобежцев России получил из Казахстана запрос на переход Кристины Силаевой

Спортсменка является действующей чемпионкой России на дистанции 500 метров

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Союз конькобежцев России (СКР) получил в понедельник официальный запрос от Союза конькобежцев Казахстана на переход в сборную этой страны Кристины Силаевой. Об этом ТАСС сообщил президент СКР Николай Гуляев.

"Сегодня из Казахстана пришел запрос на Силаеву", - сказал Гуляев.

Силаевой 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанции 500 метров. Ранее она подала заявление в СКР с просьбой об освобождении от обязанностей члена сборной России. В начале июля приказом Минспорта РФ она была исключена из списка кандидатов в национальную команду по конькобежному спорту.

Ранее глава СКР сообщил ТАСС, что Елизавета Голубева (в девичестве - Казелина), действующая чемпионка России в масс-старте и шестикратный призер чемпионатов мира, намерена выступать за сборную Казахстана, а Союз конькобежцев России уже получил от местной федерации соответствующий запрос.

По словам Гуляева, исполком СКР намерен рассматривать вопрос о переходе Силаевой и Голубевой в строгом соответствии с регламентом.