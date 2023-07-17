Гонщик Карякин доволен своим результатом на ралли "Шелковый путь"

Спортсмен отметил, что новая машина показала себя достойно во время ралли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин назвал победу своей команды в ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете багги очень хорошим и системным результатом. Об этом он рассказал в понедельник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Результат оцениваю очень высоко. В составе "Шелкового пути" мы выиграли этап чемпионата России, заняли первое место. С третьего дня лидировали в общей классификации и не упускали лидерство. Мастерство - это прежде всего системность результата, если мы пять лет подряд выигрываем, это говорит о том, что команда этого достойна, это не случайно, я этим горжусь", - сказал спортсмен.

Карякин отметил, что новая машина из композитных материалов, которая была задействована в "Шелковом пути", показала себя достойно благодаря своему легкому весу, но были обнаружены небольшие технические неполадки с вариатором. В течение нескольких дней проблема была устранена, уточнил гонщик. "Я полностью согласен, что легкая машина добавляет комфорта и за счет своего веса сглаживает большинство ударов", - добавил штурман "Гоночной команды Сергея Карякина", мастер спорта России Антон Власюк.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка прошла с 6 по 15 июля. Экипажи прошли 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составили скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проехали по 13 регионам РФ и пересекли три часовых пояса.