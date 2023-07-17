Матыцин рассказал, что ему близка система управления спортом в Китае

Министр отметил, что ведомство должно оказывать спортивным федерациям содействие

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министру спорта РФ Олегу Матыцину близка китайская централизованная система управления спорта. Об этом он рассказал в понедельник на встрече с представителями партии "Новые люди".

"Надо изучать модели, но мне ближе модель Китайской Народной Республики с централизованным управлением со стороны государства. Это требует от государства дополнительных инвестиций, с другой стороны, сейчас федерации получили большой процент софинансирования за счет букмекерской деятельности, и у большинства федераций бюджет в разы увеличился. Мы должны оказывать федерациям содействие, к нам претензий много, а сделать ничего не можем, здесь стоит подумать", - сказал Матыцин.