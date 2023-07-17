Марио Фернандес рассказал, что болел за "Зенит" в матче за Суперкубок России против ЦСКА

Защитник отметил, что принял решение перейти в петербургский клуб после того, как ЦСКА отказался от трансфера

ТАСС, 17 июля. Защитник Марио Фернандес, перешедший в петербургский "Зенит", болел за сине-бело-голубых в матче за Олимпбет - Суперкубок России по футболу против московского ЦСКА. Комментарий Фернандеса в понедельник приводит пресс-служба "Зенита".

"Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за "Зенит", чтобы он победил - слава богу, так и произошло", - сказал Фернандес.

"Когда возникло желание перейти в "Зенит"? После моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить [бразильский] "Интернасьонал". ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе, и на следующее же утро со мной связались представители "Зенита". И я сразу ответил, что раз ЦСКА решил не возвращать меня, то полностью готов принять предложение петербуржцев", - добавил он.

15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России обыграл ЦСКА в серии пенальти со счетом 5:4 (основное время - 0:0).

Фернандесу 32 года, о переходе защитника в "Зенит" было объявлено 17 июля. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.