Российский конькобежец Никита Клевченя принял решение выступать за Казахстан

Спортсмен был исключен из числа кандидатов в сборную России 3 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сын двукратного призера Олимпиады-1994 по конькобежному спорту Сергея Клевчени Никита Клевченя принял решение выступать за сборную Казахстана. Об этом ТАСС сообщил в понедельник президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"Никита Клевченя подал заявление на переход в команду Казахстана", - сказал Гуляев.

По информации ТАСС, Министерство спорта РФ своим приказом от 3 июля исключило Клевченю, специализирующегося в спринте, из числа кандидатов в сборную России по конькобежному спорту.

Никите Клевчене 23 года. Его отец, Сергей Клевченя, на Играх 1994 года стал обладателем серебряной и бронзовой олимпийских наград и с весны тренирует казахстанских конькобежцев.

Как сообщал ранее ТАСС, за Казахстан планируют выступать две российские конькобежки - Елизавета Голубева и Кристина Силаева.