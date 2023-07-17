Хоккеист Ожиганов перешел из СКА в московское "Динамо"

Защитник выступал за СКА с сезона-2019/20

ТАСС, 17 июля. Российский защитник Игорь Ожиганов перешел из петербургского хоккейного клуба СКА в московское "Динамо". Об этом в понедельник в своем телеграм-канале сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

"Игорь Ожиганов продолжит карьеру в московском "Динамо". Это наше совместное решение, которое для всех стало оптимальным. Хочу сказать Жиге спасибо за работу в СКА на протяжении этих лет и пожелать удачи в новом коллективе. Уверен, что для Игоря игра в родном городе будет особенно приятна", - написал Ротенберг.

Пресс-служба "Динамо" сообщила, что игрок сменил команду в результате обмена на денежную компенсацию. Контракт защитника с петербургским клубом был рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ожиганову 30 лет, в составе СКА он выступал с сезона-2019/20 и провел 224 матча. В России он также играл за столичный ЦСКА, хабаровский "Амур", новосибирскую "Сибирь" и казанский "Ак Барс". В сезоне-2018/19 защитник провел 53 матча за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто", в которых забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи. В 2012 году Ожиганов стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф московская команда в первом раунде уступила нижегородскому "Торпедо".атча.