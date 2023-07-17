CAS приостановил дело "Рубина" и "Норрчёпинга", касающееся трансфера Хакшабановича

Шведский клуб требует выплаты €3,6 млн за переход черногорского игрока

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Разбирательство между казанским футбольным клубом "Рубин" и шведским "Норрчёпингом", касающееся выплаты средств российской командой за трансфер полузащитника сборной Черногории Сеада Хакшабановича, приостановлено в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе CAS.

"Информируем, что арбитражный процесс между "Рубином" и "Норрчёпингом" в настоящее время приостановлен. Дата слушания еще не назначена", - сообщили в пресс-службе.

Ранее президент "Норрчёпинга" Сакариас Мард сообщил NT-sporten, что клуб подал иск в CAS и Международную федерацию футбола для того, чтобы "Рубин" выплатил €3,6 млн за трансфер Хакшабановича. 20 февраля в пресс-службе CAS сообщили ТАСС, что суд зарегистрировал дело "Рубина" против "Норрчёпинга".

Хакшабановичу 24 года, он перешел в "Рубин" в июле 2021 года, проведя за команду 23 матча в различных турнирах, отметившись в них 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. По данным портала Transfermarkt, переход нападающего обошелся "Рубину" в €6,5 млн. Футболист покинул "Рубин" в августе 2022 года, перейдя в шотландский "Селтик".