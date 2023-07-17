Всемирный боксерский форум пройдет в Китае

Мероприятие состоится 27 августа

ТАСС, 17 июля. Всемирный боксерский форум состоится 27 августа в Китае. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA).

Совет директоров IBA принял соответствующее решение 15 июля во время обсуждения направлений стратегического развития организации. Кроме того, было принято решение, что новая дисциплина - интерактивные соревнования по боксу - должна быть представлена в обозримом будущем на континентальных и мировых турнирах.

"Сегодня произошел поворотный момент для бокса, поскольку мы намечаем стратегический курс на инклюзивное глобальное будущее этого вида спорта. IBA движется вперед, несмотря ни на что. Мы с нетерпением ждем реализации всех обсуждаемых аспектов для будущего бокса и наших спортсменов", - сказал глава IBA Умар Кремлев.

"Выбрав Китай в качестве принимающей форум страны, мы отмечаем год Азии и отдаем дань уважения страсти региона к боксу. Я искренне благодарю страну за ее усилия по развитию бокса и ее приверженность укреплению не только спорта высших достижений, но и спорта для всех. Вместе с таким сильным партнером, как Китай, мы формируем будущее бокса, и я воодушевлен возможностями, которые открываются впереди", - добавил президент международной федерации.