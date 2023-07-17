В ЦСКА заявили, что не договорились с футболистом Фернандесом из-за финансовых условий

Ранее защитник отметча, что армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить за него бразильский "Интернасьонал"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА не смогло договориться с защитником Марио Фернандесом о заключении контракта из-за финансовых условий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичной команды.

Ранее в понедельник петербургский "Зенит" объявил о переходе Фернандеса. Контракт с игроком рассчитан на сезон с опцией продления еще на один сезон. Защитник в понедельник отметил, что армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить за него бразильский "Интернасьонал".

"ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио, при этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе, - говорится в заявлении. - Тем не менее клуб достиг договоренности с "Интернасьоналом" о выплате необходимой суммы, однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом. Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентльменские соглашения были нарушены. Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили "До свидания", теперь же настало время сказать "Прощай", желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере".

Фернандесу 32 года, он выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах в различных турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат страны, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал суперкубок. 18 мая 2022 года защитник принял решение приостановить карьеру, 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям, он стал игроком "Интернасьонала". Позднее футболист расторг контракт с клубом, его арендное соглашение было рассчитано до конца 2023 года.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. На чемпионате мира 2018 года в России Фернандес принял участие в 5 играх, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.