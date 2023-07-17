Россия подпишет ряд соглашений с африканскими странами о сотрудничестве в сфере спорта

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что заключение соглашений состоится в рамках форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Подписание соглашений о сотрудничестве в сфере спорта между Россией и рядом африканских стран запланировано на экономическом форуме Россия - Африка. Об этом в понедельник рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с представителями ЛДПР.

"Мы стараемся максимально делать все, чтобы стабилизировать международную обстановку. В этом году будут Игры стран СНГ, они стартуют 5 августа в Минске, впереди "Игры будущего", Игры БРИКС, Игры дружбы. Основной акцент мы делаем на межправительственный формат. Плюс активно взаимодействуем с нашими партнерами, прежде всего с Китайской Народной Республикой - подписан договор о сотрудничестве в рамках визита Михаила Владимировича Мишустина и переговоров с премьер-министром в Китае", - сказал Матыцин.

"Этот год будет перекрестным для российско-китайского спорта. Со странами Латинской Америки, Африки и Азии налаживаем связь через посольства, через заключение соглашений. На форуме, который состоится в Питере, там тоже запланирован ряд стран, с которыми мы подпишем соглашения о сотрудничестве", - добавил министр.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".