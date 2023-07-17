Навка рассказала о первой встрече с Костомаровым после выписки фигуриста из больницы

Фигуриста выписали из больницы 6 июля

ТАСС, 17 июля. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка впервые встретилась с бывшим партнером Романом Костомаровым после того, как его выписали из больницы. Об этом она в понедельник сообщила в своем телеграм-канале.

6 июля Костомаров сообщил о выписке из больницы, в которой провел в общей сложности 175 дней.

"Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась, очень рада была видеть их с Оксаной (женой Костомарова - прим. ТАСС) у нас дома. Такая теплая и душевная встреча получилась, посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись, - написала Навка. - Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя. Уверена, что все твои поклонники, как и я, верят, что мы с тобой еще станцуем на льду".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.