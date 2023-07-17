Законопроект о выплате компенсации спортсменами могут рассмотреть в осеннюю сессию

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту работает над законопроектом, предусматривающим выплату компенсаций российскими спортсменами, которые сменили гражданство

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Законопроект о выплатах компенсаций спортсменами, сменившими гражданство, будет рассмотрен не раньше осени. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в комитете Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

"В настоящий момент законопроект обсуждают эксперты в контакте с комитетом, - сказал собеседник агентства. - Необходимо взвешенно оценить все детали и нюансы, чтобы законопроект был полноценным и отвечал всем имеющимся запросам. Но в случае, если подойдет вопрос его внесения, то это произойдет уже в осеннюю сессию".

Как ранее сообщал ТАСС, комитет Госдумы по физической культуре и спорту работает над законопроектом, предусматривающим выплату компенсаций российскими спортсменами, которые сменили гражданство.