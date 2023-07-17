Американская теннисистка Дорсил дисквалифицирована на четыре года за допинг

В допинг-пробе спортсменки были обнаружены болденон и его метаболиты

ТАСС, 17 июля. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) дисквалифицировало американскую теннисистку Сидни Дорсил на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ITIA.

Американка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат, в ноябре 2022 года на турнире в Перу. В пробе А были обнаружены болденон и его метаболиты. Теннисистка дисквалифицирована до 12 января 2027 года.

Ранее ITIA отстранило от соревнований американца Денсона Бруксби за пропуск трех допинг-тестов.

Дорсил 20 лет, она занимает 1925-е место в рейтинге Международной теннисной федерации (ITF). Ее высшим достижением в рейтинге Женской теннисной ассоциации является 1225-е место (январь 2023 года).