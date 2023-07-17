17 июля, 17:09
Уимблдон

Джоковича оштрафовали на $8 тыс. за сломанную ракетку во время финала Уимблдона

Серб после проигранного гейма на своей подаче нанес удар ракеткой об стойку сетки, когда направлялся к своей скамейке

ТАСС, 17 июля. Сербский теннисист Новак Джокович оштрафован на $8 тыс. за сломанную ракетку во время финала Уимблдона против испанца Карлоса Алькараса. Об этом в понедельник сообщило руководство Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, передает газета Daily Mail.

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Эпизод произошел во время пятого сета. Серб после проигранного гейма на своей подаче (счет стал 1:3 - прим. ТАСС) нанес удар ракеткой об стойку сетки, когда направлялся к своей скамейке.

Алькарас победил Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 и впервые в карьере выиграл Уимблдон - третий в сезон турнир Большого шлема. Серб не проигрывал на турнире 34 матча. В последний раз Джокович уступил на Уимблдоне в 2017 году - в четвертьфинале соревнований серб из-за травмы не смог завершить встречу против чеха Томаша Бердыха. 

Теги:
УимблдонДжокович, Новак
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