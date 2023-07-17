Россиянин Демин возглавил рейтинг Международной теннисной федерации среди юниоров

ТАСС, 17 июля. Россиянин Ярослав Демин стал лидером рейтинга Международной теннисной федерации среди юниоров, обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.
В воскресенье Демин проиграл британцу Генри Сирлу в финале юниорского Уимблдона.
Демин поднялся на первое место с седьмой строчки, теперь на его счету 2445,5 очка. В тройку лучших также входят мексиканец Родриго Пачеко (2255,5) и прежний лидер рейтинга Хуан Карлос Прадо из Боливии (2252,75).
Демину 17 лет, он занимает 1278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса. Ранее в 2023 году Демин стал победителем юниорского Roland Garros в парном разряде, играя вместе с Пачеко. Выход в финал Уимблдона 2023 года - лучший результат россиянина на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее его лучшим результатом был выход в четвертьфинал юниорского Australian Open (2022).