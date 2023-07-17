Россиянин Демин возглавил рейтинг Международной теннисной федерации среди юниоров

Теннисист дошел до финала юниорского Уимблдона, где уступил британцу Генри Сирлу

ТАСС, 17 июля. Россиянин Ярослав Демин стал лидером рейтинга Международной теннисной федерации среди юниоров, обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

В воскресенье Демин проиграл британцу Генри Сирлу в финале юниорского Уимблдона.

Демин поднялся на первое место с седьмой строчки, теперь на его счету 2445,5 очка. В тройку лучших также входят мексиканец Родриго Пачеко (2255,5) и прежний лидер рейтинга Хуан Карлос Прадо из Боливии (2252,75).

Демину 17 лет, он занимает 1278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса. Ранее в 2023 году Демин стал победителем юниорского Roland Garros в парном разряде, играя вместе с Пачеко. Выход в финал Уимблдона 2023 года - лучший результат россиянина на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее его лучшим результатом был выход в четвертьфинал юниорского Australian Open (2022).