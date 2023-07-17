На Украине назвали участие крымских клубов во Второй лиге нарушением уставов ФИФА и УЕФА

16 июля "Севастополь" и "Рубин" из Ялты провели свои первые матчи во Второй лиге

ТАСС, 17 июля. Украинская ассоциация футбола (УАФ) считает нарушением уставов Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) участие "Севастополя" и ялтинского "Рубина" в Леон - Второй лиге. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба украинской организации.

"Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16 июля футбольные клубы "Севастополь" и "Рубин" провели свои первые матчи во втором российском дивизионе. Мы расцениваем такие действия как грубое нарушение уставов международных федераций и решения Союза европейских футбольных ассоциаций об особом статусе крымского футбола. В свете вышеупомянутого УАФ снова обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения Российского футбольного союза (РФС) из членства этих федераций из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов и ценностям всемирной футбольной семьи", - говорится в заявлении.

16 июля "Севастополь" на своем поле со счетом 3:1 победил СКА из Ростова-на-Дону, а "Рубин" из Ялты на выезде сыграл вничью с "Биологом" из Новокубанска (1:1).

25 июня пресс-служба УАФ сообщила, что организация обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом исключить РФС из состава организаций. В письме УАФ отмечалось, что Россия интегрировала футбольные клубы из Крыма в свои чемпионаты. 1 июня "Севастополь" получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для выступления в дивизионе Б Второй лиги, 6 июня аналогичный документ был выдан ялтинскому "Рубину".

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.

В декабре 2021 года РФС передал Футбольной национальной лиге права на проведение Первой и Второй лиг до конца сезона-2025/26. Также ФНЛ получила коммерческие права на эти соревнования до конца сезона-2029/30. 7 июля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов пояснил, что крымские клубы будут выступать в любительском соревновании, которое проводит ФНЛ.