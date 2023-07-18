СМИ: футболист "Црвены Звезды" Эракович перейдет в "Зенит" вместо "Спартака"

22-летний защитник должен подписать с клубом из Санкт-Петербурга контракт на четыре года

ТАСС, 18 июля. Защитник сборной Сербии по футболу Страхиня Эракович перейдет из "Црвены Звезды" в петербургский "Зенит". Об этом сообщил портал MaxBet Sport.

Отмечается, что игрок подпишет с командой из Санкт-Петербурга контракт на четыре года, а годовая зарплата футболиста составит более €1 млн. 19 июля Эракович прибудет в расположение "Зенита" для прохождения медицинского обследования.

По информации источника, "Зенит" перехватил игрока у московского "Спартака" в последний момент - красно-белые согласовали детали трансфера с "Црвеной Звездой" и условия личного контракта с игроком. Портал отмечает, что клубам оставалось только подписать документы.

Эраковичу 22 года, он выступает за основную команду "Црвены Звезды" с лета 2020 года. В составе клуба из Белграда игрок провел 107 матчей в различных турнирах, в которых отдал 3 голевые передачи. Вместе с клубом защитник трижды выиграл чемпионат и Кубок Сербии. В составе сборной Сербии футболист принял участие в пяти играх, забив один мяч. Игрок был включен в состав национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако не появился на поле ни в одной из встреч.

"Зенит" в прошлом сезоне в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. "Спартак" по итогам национального первенства занял третье место.