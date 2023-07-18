В CAS назвали предполагаемую причину приостановки дела между "Рубином" и "Норрчёпингом"

В суде отметили, что не обладают официальной информацией по вопросу приостановки разбирательства

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) предполагает, что казанский футбольный клуб "Рубин" и шведский "Норрчёпинг" приостановили дело, касающееся выплаты средств российской командой за трансфер полузащитника сборной Черногории Сеада Хакшабановича, так как хотят решить вопрос сами. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе CAS во вторник.

17 июля в пресс-службе CAS сообщили ТАСС, что разбирательство между "Рубином" и "Норрчёпингом" приостановлено.

"Мы предполагаем, что стороны хотят все обсудить вне процедуры CAS. У нас нет официальной информации", - сообщили в пресс-службе.

Ранее президент "Норрчёпинга" Сакариас Мард сообщил NT-sporten, что клуб подал иск в CAS и Международную федерацию футбола для того, чтобы "Рубин" выплатил €3,6 млн за трансфер Хакшабановича. 20 февраля в пресс-службе CAS сообщили ТАСС, что суд зарегистрировал дело "Рубина" против "Норрчёпинга".

Хакшабановичу 24 года, он перешел в "Рубин" в июле 2021 года, проведя за команду 23 матча в различных турнирах, отметившись в них 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. По данным портала Transfermarkt, переход нападающего обошелся "Рубину" в €6,5 млн. Футболист покинул "Рубин" в августе 2022 года, перейдя в шотландский "Селтик".