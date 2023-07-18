Сын Гаврилова рассказал, что у бывшего футболиста "Спартака" стала лучше работать рука

Чемпион СССР был госпитализирован 30 мая после инсульта

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Рука чемпиона СССР 1979 года по футболу в составе московского "Спартака" Юрия Гаврилова стала работать значительно лучше. Об этом ТАСС во вторник сообщил его сын Василий Гаврилов.

"Юрий Васильевич пока в реабилитационном центре находится, пока перевода в институт мозга, пока изменений дополнительных нет, - сказал Василий Гаврилов. - Планировали выписать в понедельник, но пока оформление документов и дообследования идут. Юрий Васильевич, конечно, немного подустал от этих всех восстановительных мероприятий, хочется домой, но надо добить - сейчас как раз будет упор на восстановление речи. Рука уже значительно лучше работает, правой рукой он и здороваться может, чувствуется, что сжимается она. Практически уже все пальцы полностью работают".

"К сожалению, за все время пребывания Юрия Васильевича в больнице и реабилитационном центре никто к нему даже не приехал из спартаковцев. Ему, конечно, звонили Сергей Шавло и Олег Романцев, интересовались его здоровьем, но приехать тоже можно было. Когда отец в строю, он по первому зову "прилетает" на все мероприятия по возможности", - добавил Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр. 14 июля Василий Гаврилов сообщил, что его отца выпишут из реабилитационного центра 17 июля.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге".