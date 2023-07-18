Матыцин считает, что крымские клубы нужно допускать до всех российских турниров по футболу

В воскресенье ялтинский "Рубин" и "Севастополь" дебютировали во Второй лиге

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Крымские клубы нужно допускать до всех российских соревнований по футболу. Такое мнение во вторник на встрече с представителями партии КПРФ высказал министр спорта России Олег Матыцин.

"Конституционно у нас не должно быть никаких барьеров, в частности деятельности всероссийских федераций, чтобы включать в систему всероссийских соревнований абсолютно все регионы, - сказал Матыцин. - Период сложности заключался в том, что РФС как член ФИФА (Международная федерация футбола - прим. ТАСС) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) оправданно опасался санкций. Как только команда участвовала бы, был бы недопуск к стартам".

"Рубикон перейден, все карты открыты, уже нет никаких иллюзий, куда и когда нас будут допускать или не допускать. Надо выстраивать свою национальную систему без всяких оговорок, пускать как детские команды, так и профессиональные, любительские к общим соревнованиям. Так я вижу эту задачу", - добавил Матыцин.

16 июля ялтинский "Рубин" и "Севастополь" из Крыма дебютировали во Второй лиге. "Рубин" на выезде сыграл вничью с командой "Биолог-Новокубанск" (1:1), "Севастополь" дома со счетом 3:1 обыграл ростовский СКА.

"Рубин" и "Севастополь" выступают в группе 1 подгруппе 1 Второй лиги, которая проводится под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 1 июня "Севастополь" получил аттестат для участия во Второй лиге. 6 июня аналогичный документ получил ялтинский "Рубин".

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.