Первая женщина-тренер в мужском английском футболе проработала в клубе две недели

ТАСС, 18 июля. Клуб четвертого дивизиона чемпионата Англии "Форрест Грин" назначил Дэвида Хорсмэна на пост главного тренера команды, он сменит на этом посту Ханну Дингли - первую женщину-тренера в мужском английском футболе. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.
Дингли, которая имеет лицензию профессионального тренера Союза европейских футбольных ассоциаций, была назначена исполняющей обязанности главного тренера "Форрест Грин" в начале июля после ухода в отставку Данкана Фергюсона. Она стала не только первой женщиной-тренером в мужском английском футболе, но и первой женщиной, которая руководила мужской клубной академией.
"Я благодарен Дингли за то, что она удержала команду на плаву после того, как мы завершили поиски кадров, - сказал владелец клуба Дэйл Винсе. - Хотя она и не получила топ-работу на этот раз, но, несомненно, это будет бесценный опыт и большой шаг в ее карьере".
При Дингли "Форрест Грин" провел один товарищеский матч, который завершился со счетом 1:1. Дингли также будет руководить командой в двух товарищеских играх на этой неделе - против "Ковентри Сити" и молодежной команды "Эвертона".