Первая женщина-тренер в мужском английском футболе проработала в клубе две недели

Ханна Дингли работа исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "Форрест Грин" из четвертого дивизиона чемпионата Англии

ТАСС, 18 июля. Клуб четвертого дивизиона чемпионата Англии "Форрест Грин" назначил Дэвида Хорсмэна на пост главного тренера команды, он сменит на этом посту Ханну Дингли - первую женщину-тренера в мужском английском футболе. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Дингли, которая имеет лицензию профессионального тренера Союза европейских футбольных ассоциаций, была назначена исполняющей обязанности главного тренера "Форрест Грин" в начале июля после ухода в отставку Данкана Фергюсона. Она стала не только первой женщиной-тренером в мужском английском футболе, но и первой женщиной, которая руководила мужской клубной академией.

"Я благодарен Дингли за то, что она удержала команду на плаву после того, как мы завершили поиски кадров, - сказал владелец клуба Дэйл Винсе. - Хотя она и не получила топ-работу на этот раз, но, несомненно, это будет бесценный опыт и большой шаг в ее карьере".

При Дингли "Форрест Грин" провел один товарищеский матч, который завершился со счетом 1:1. Дингли также будет руководить командой в двух товарищеских играх на этой неделе - против "Ковентри Сити" и молодежной команды "Эвертона".