Московское "Динамо" объявило о переходе олимпийского чемпиона 2018 года хоккеиста Гусева

Соглашение рассчитано на один сезон

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" заключил контракт с российским нападающим Никитой Гусевым. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичной команды.

Соглашение с игроком рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

"Хочу поблагодарить представителей Никиты за этот переговорный процесс, - сказал спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин. - Профессиональное отношение к работе, к клубу и к своему делу - это то, что мы видели на протяжении последнего времени. Обсудив все нюансы с агентом и хоккеистом, было принято решение о подписании соглашения на один год. Но если все будет хорошо, то походу сезону будем работать над продлением контракта".

Прошлый сезон Гусев провел в составе петербургского СКА, который он покинул 30 апреля в связи со взаимной договоренностью о расторжении контракта. По ходу карьеры хоккеист также защищал цвета московского ЦСКА, хабаровского "Амура", "Югры" из Ханты-Мансийска, в Национальной хоккейной лиге выступал за "Нью-Джерси" и "Флориду". В составе сборной России нападающий стал чемпионом Олимпиады 2018 года и серебряным призером Игр 2022 года.

Всего в КХЛ Гусев набрал 512 очков (192 шайбы + 320 передач) в 555 матчах. В Национальной хоккейной лиге на его счету 54 очка (17+37) в 97 играх.