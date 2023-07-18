Международная федерация самбо хочет получать компенсацию от UFC за подписание самбистов

Василий Шестаков отметил, что нужно создать юридические соглашения между федерацией и лигами по смешанным единоборствам

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Международная федерация самбо (ФИАС) планирует получать компенсацию от Bellator и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за переход в эти лиги самбистов. Об этом ТАСС во вторник заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

"Такие мысли и идеи есть, у нас была создана Лига боевого самбо, - сказал Шестаков. - Но пока дальше идеи это не пошло. У меня есть мысли, чтобы поговорить с представителями Bellator и UFC. Мы готовим спортсменов, а они уже их берут у нас".

"Чтобы хотя бы между нами были какие-то юридические соглашения, что мы им передаем спортсменов. И чтобы какая-то компенсация была. Чтобы они выступали как спонсоры или как лоббисты. На Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе представители такой крупной организации, как UFC, могли бы пролоббировать любой вид спорта", - добавил собеседник агентства.

В смешанных единоборствах выступали и выступают многие бывшие самбисты. В частности, в Bellator проводил поединки чемпион мира по боевому самбо Федор Емельяненко, в UFC - чемпион России Хабиб Нурмагомедов.