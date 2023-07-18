В футбольном клубе "Севастополь" рассказали, что не реагируют на заявления Украины

Валерий Чалый отметил, что клуб играет для российского зрителя

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" никак не реагируют на заявления Украинской ассоциации футбола (УАФ) об исключении Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС во вторник рассказал генеральный директор "Севастополя" Валерий Чалый.

"А какую вы хотели ожидать реакцию, она такая всегда у них, - сказал Чалый. - Наше дело - это вхождение в профессиональный футбол, развитие. На нашу первую игру пришло около 5 тыс. 400 человек, это главный показатель, что мы на правильном пути, делаем правильные действия. Стоит ли реагировать на такие заявления? Это, наверное, не ко мне вопрос, мы-то не реагируем, это вопрос к РФС и ФНЛ, как они реагируют".

"Мы делаем свою работу, свое дело. Мы играем для нашего, российского зрителя", - добавил Чалый.

17 июля УАФ на официальном сайте организации обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой исключить РФС из организаций из-за участия крымских клубов в Леон - Второй лиге.

16 июля ялтинский "Рубин" и "Севастополь" из Крыма дебютировали во Второй лиге. "Рубин" на выезде сыграл вничью с командой "Биолог-Новокубанск" (1:1), "Севастополь" дома со счетом 3:1 обыграл ростовский СКА. "Рубин" и "Севастополь" выступают в группе 1 подгруппе 1 Второй лиги, которая проводится под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 1 июня "Севастополь" получил аттестат для участия во Второй лиге. 6 июня аналогичный документ получил ялтинский "Рубин".

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.