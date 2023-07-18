Самбо могут включить в программу Азиатских игр

Азиатские игры пройдут в Китае с 23 сентября по 8 октября

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Международная федерация самбо (ФИАС) работает над включением вида спорта в программу Азиатских игр. Об этом ТАСС во вторник заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

"Сейчас мы над этим работаем", - сказал Шестаков.

8 июля генеральный директор Олимпийского совета Азии (ОСА) Хусейн аль-Мусаллам сообщил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября.