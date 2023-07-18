18 июля, 09:19
ММА

Монсон проведет последний бой в карьере против Тактарова

Сергей Бобылев/ ТАСС
Джефф Монсон
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Поединок может пройти 4 августа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Джефф Монсон встретится в последним поединке в карьере с бывшим обладателем чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олегом Тактаровым. Об этом Монсон во вторник рассказал ТАСС.

"Мы предложили бой Олегу Тактарову на 4 августа. Сейчас обсуждаем детали", - сказал собеседник агентства.

Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. Монсону 52 года, на его счету 61 победа, 27 поражений и 2 ничьи. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация