Монсон проведет последний бой в карьере против Тактарова

Поединок может пройти 4 августа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Джефф Монсон встретится в последним поединке в карьере с бывшим обладателем чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олегом Тактаровым. Об этом Монсон во вторник рассказал ТАСС.

"Мы предложили бой Олегу Тактарову на 4 августа. Сейчас обсуждаем детали", - сказал собеседник агентства.

Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. Монсону 52 года, на его счету 61 победа, 27 поражений и 2 ничьи. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.