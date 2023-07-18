Центр спортивной подготовки получил выплаты за переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Спортсмены будут выступать за грузинскую команду с сезона-2023/24

ТАСС, 18 июля. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выплатила компенсацию Центру спортивной подготовки (ЦСП) за переход выступающих в танцах на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Об этом заявил во вторник в своем телеграм-канале директор ЦСП Георгий Брюсов.

"В интервью российским СМИ представители ФФККР заявили, что бюджетные средства на подготовку этих спортсменов потрачены не были. Но именно по предложению федерации Дэвис и Смолкин были включены в основной состав кандидатов сборной Российской Федерации по фигурному катанию сезона-2022/23 и трудоустроены в ЦСП для работы по индивидуальным планам подготовки", - отметил Брюсов.

"30 июня ЦСП направил официальный запрос в ФФККР относительно перехода танцевального дуэта в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ЦСП направил требование по выплате компенсации работодателю. На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса", - добавил директор центра.

5 июня Федерация фигурного катания Грузии сообщила о том, что Дэвис и Смолкин с сезона-2023/24 будут выступать за сборную этой страны.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект, обязывающий российских спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства. "ЦСП как работодатель находится в постоянном контакте с федерациями и сборными и совместно с ними ведет мониторинг смены спортивного гражданства. Каждый случай индивидуален. Вопрос сложный и многогранный, требующий системного подхода", - подчеркнул Брюсов.

Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны.