Хоккеисты "Авангарда" Корбэн Найт и Рид Буше присоединятся к команде на турнире в Сочи

На текущий момент спортсмены заняты оформлением документов

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающие "Авангарда" канадец Корбэн Найт и американец Рид Буше присоединятся к команде в Сочи. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе омского клуба.

Предсезонный турнир в Сочи пройдет с 3 по 8 августа.

"Найт и Буше на данный момент заняты оформлением документов и присоединятся к команде в Сочи", - сказал собеседник агентства.

Буше стал самым результативным игроком команды в Кубке Гагарина в минувшем сезоне, в 14 матчах забросив девять шайб и отдав шесть передач. Найт также вошел в тройку лучших по результативности игроков "Авангарда" в плей-офф, набрав 10 очков (5+5). В регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги Буше в списке лучших снайперов занял третье место, в 64 матчах набрав 55 очков (31+24).