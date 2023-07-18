Бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" Гиггза оправдали по обвинению в избиении девушки

Обвинения бывшему футболисту сборной Уэльса были предъявлены в апреле 2021 года

ТАСС, 18 июля. Королевский суд Манчестера снял обвинения в избиении девушки с бывшего футболиста английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Уэльса Райана Гиггза. Об этом во вторник сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Повторное рассмотрение дела, которое было запланировано на 31 июля, не состоится. Суд установил, что Гиггз невиновен по всем пунктам обвинения.

Полиция предъявила обвинения Гиггзу в совершении действий, имевших характер принуждения, а также нападении с нанесением телесных повреждений в апреле 2021 года. Утверждалось, что нападению подверглась подруга Гиггза Кейт Гревилл, а также ее сестра Эмма Гревилл. После инцидента Гиггза задержала полицией, но спустя день он вышел под залог. Федерация футбола Уэльса сообщила, что он временно прекратит руководить национальной командой.

Гиггзу 49 лет, на протяжении всей футбольной карьеры он выступал за "Манчестер Юнайтед", проведя за команду 672 матча, в которых отметился 114 голами. Он стал 13-кратным чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, дважды - в Лиге чемпионов и один раз - на клубном чемпионате мира. С 2014 по 2016 год работал в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед". С января 2018 года по апрель 2021 года Гиггз возглавлял сборную Уэльса.