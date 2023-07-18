Суд отложил рассмотрение апелляции Газизова по иску "Спартака"

Дело отложено на 3 августа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Верховный суд Башкортостана отложил рассмотрение апелляционной жалобы бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова на решение по иску московского футбольного клуба. Об этом ТАСС во вторник сообщила юрист "Спартака" Елена Чачуа.

"Отложили дело на 3 августа, - сказала Чачуа. - Представители Газизова подали дополнение к апелляционной жалобе, ходатайство о приостановке дела до рассмотрения дела в Басманном суде, но это ходатайство рассмотрели, им отказали. Суд отложили, в связи с тем что мы не были знакомы с дополнениями к апелляционной жалобе Газизова, кроме того суд истребовал материалы первого дела, когда Газизов пытался взыскать со "Спартака" выходное пособие. По данному иску в Октябрьском суде мы получили решение в нашу пользу, так как Газизов подал жалобу, оно вступает в законную силу только после того, как его рассмотрит апелляционная инстанция".

31 января Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск "Спартака" и взыскал с Газизова 92 млн рублей.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе. 5 июня 2023 года пресс-служба "Уфы" сообщила, что Газизов покинул клуб. 5 июля Газизова назначили на пост генерального директора махачкалинского "Динамо".