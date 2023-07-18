РУСАДА не прекращало проверять на допинг российских гимнастов

С января по май РУСАДА проверило на допинг 42 представителей спортивной и художественной гимнастики

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Отечественные гимнасты продолжают находиться под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и постоянно проходят тестирование на допинг. Об этом ТАСС во вторник сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"РУСАДА постоянно проверяет наших спортсменов на допинг, - сказала Родионенко. - Я не понимаю, откуда глава Федерации гимнастики Германии взял информацию, что гимнасты находятся вне контроля антидопинговых служб".

Президент Федерации гимнастики Германии Альфонс Хельц во вторник в интервью агентству Deutschen Presse-Agentur заявил, что исполком Международной федерации гимнастики не должен допускать российских и белорусских спортсменов до международных стартов из-за отсутствия четких критериев для присвоения нейтрального статуса, а также недостаточного допинг-контроля.

По информации ТАСС, с января по май РУСАДА проверило на допинг 42 представителей спортивной и художественной гимнастики, а также прыжков на батуте, в 2022 году - 93 спортсменов.