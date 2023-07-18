Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года за пропуск трех допинг-тестов

Спортсмен не считает, что нарушил правила

СТОКГОЛЬМ, 18 июля. /ТАСС/. Теннисист Микаэль Имер, представляющий Швецию, дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом он сообщил во вторник в Twitter.

В 2021 году Имер пропустил три допинг-теста, что недопустимо согласно антидопинговым правилам Международной федерации тенниса (ITF).

"Вчера я узнал, что Спортивный арбитражный суд отстранил меня от профессионального тенниса на 18 месяцев, несмотря на то, что я никогда не употреблял и не обвинялся в употреблении запрещенных веществ. Будучи уже однажды оправданным, всецело стоя на том, что я не считаю, что было совершено третье правонарушение, я нахожу их решение снова судить меня и впоследствии признать меня виновным несправедливым, - пишет Имер. - Я понимаю, что эти правила были введены для защиты целостности нашего спорта, что они существуют не просто так. Однако я не считаю, что нарушил эти правила".

Спортсмен поясняет, что в январе 2022 года ITF обвинила его в потенциальном нарушении антидопинговых правил за то, что он пропустил три тестирования на соревнованиях за 12 месяцев. Он оспорил это обвинение на слушании, а в июне 2022 года независимый трибунал из трех арбитров оправдал Имера. ITF обжаловала это решение.

Микаэль Имер занимает 51-е место мирового рейтинга, он является победителем одного турнира ATP в парном разряде и финалистом юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2015).